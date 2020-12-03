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وزارة التجهيز: غلق الطّريق رقم 565 بمرناق بداية من يوم الجمعة الى غابة الاحد المقبل

Publié le Jeudi 03 Decembre 2020 - 20:48 قراءة: 0 د, 29 ث
في إطار إنجاز أشغال صيانة المنشأة المائيّة على وادي الكرد بالطّريق المحليّة رقم 565 على مستوى النّقطة الكيلومترية 9+058، تعلم وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بغلق الطّريق المحليّة رقم 565 بين النّقطة الكيلومترية 7+500 بمنطقة الرّسالة مرناق (مفترق ط ج 34/ ط م 565) والنّقطة الكيلومترية 9+700 (مفترق ط م 565/ مسلك العلالقة الحوامد) على جميع أصناف العربات ابتداء من يوم الجمعة 04 ديسمبر 2020 والى غاية يوم الاحد13 ديسمبر 2020.

ويمكن لمستعملي الطّريق المذكورة المرور عبر مسلك سيدي مخلوف بالنويجي للمتجهين إلى منطقة أحمد زايد وجبل الرّصاص والمرور عبر مسلكي العلالقة الحوامد للمتجهين إلى مرناق وقرمبالية.

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