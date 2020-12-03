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الخليفي : غازي الشواشي أثبت أنه رجل ديمقراطي ووطني ولا ينساق مع جوقة الإقصاء والعبث

Publié le Jeudi 03 Decembre 2020 - 17:45 قراءة: 0 د, 39 ث
ثمن النائب عن حزب قلب تونس ورئيس كتلتها بالبرلمان ، أسامة الخليفي ، في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك ، اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 ، موقف الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي ، الرافض للإقصاء فيما يتعلق بمبادرة اتحاد الشغل حول الحوار الوطني.

وقال الخليفي ، إن غازي الشواشي أثبت مرة أخرى أنه رجل ديمقراطي ووطني ولا ينساق مع جوقة الإقصاء والعبث .


وأضاف قائلا إن '' تونس محتاجة لأولادها الكل شكرا سي غازي هذا موقف يحسب لك والشيء من مأتاه لا يستغرب''.

وكان الشواشي قد صرح اليوم ، في حوار لموزاييك ، اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 بأنه يجب تشريك جميع الأطراف في الحوار الوطني ، حتى الأطراف التي عليها تحفظات ، مشددا على ضرورة إيجاد طريقة لإنجاح هذا الحوار الذي يمثل مصلحة لتونس ، وفق تقديره



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216251

Karimyousef  (France)  |Jeudi 03 Decembre 2020 à 18h 07m |           
Gazi Echaouchi est un homme équilibré , n'a pas de revanche à prendre sur qui que ce soit.
Abbou est un individu complexé et encombré par lui même. Sa femme ne l'aide pas non plus.ils sont tous les deux pleins de haine et de rancune.
ربي يجبر



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