الخليفي : غازي الشواشي أثبت أنه رجل ديمقراطي ووطني ولا ينساق مع جوقة الإقصاء والعبث

ثمن النائب عن حزب قلب تونس ورئيس كتلتها بالبرلمان ، أسامة الخليفي ، في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك ، اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 ، موقف الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي ، الرافض للإقصاء فيما يتعلق بمبادرة اتحاد الشغل حول الحوار الوطني.
وقال الخليفي ، إن غازي الشواشي أثبت مرة أخرى أنه رجل ديمقراطي ووطني ولا ينساق مع جوقة الإقصاء والعبث .
وأضاف قائلا إن '' تونس محتاجة لأولادها الكل شكرا سي غازي هذا موقف يحسب لك والشيء من مأتاه لا يستغرب''.
وكان الشواشي قد صرح اليوم ، في حوار لموزاييك ، اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 بأنه يجب تشريك جميع الأطراف في الحوار الوطني ، حتى الأطراف التي عليها تحفظات ، مشددا على ضرورة إيجاد طريقة لإنجاح هذا الحوار الذي يمثل مصلحة لتونس ، وفق تقديره
وقال الخليفي ، إن غازي الشواشي أثبت مرة أخرى أنه رجل ديمقراطي ووطني ولا ينساق مع جوقة الإقصاء والعبث .
وأضاف قائلا إن '' تونس محتاجة لأولادها الكل شكرا سي غازي هذا موقف يحسب لك والشيء من مأتاه لا يستغرب''.
وكان الشواشي قد صرح اليوم ، في حوار لموزاييك ، اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 بأنه يجب تشريك جميع الأطراف في الحوار الوطني ، حتى الأطراف التي عليها تحفظات ، مشددا على ضرورة إيجاد طريقة لإنجاح هذا الحوار الذي يمثل مصلحة لتونس ، وفق تقديره
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