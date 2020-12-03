الخليفي : غازي الشواشي أثبت أنه رجل ديمقراطي ووطني ولا ينساق مع جوقة الإقصاء والعبث

ثمن النائب عن حزب قلب تونس ورئيس كتلتها بالبرلمان ، أسامة الخليفي ، في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك ، اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 ، موقف الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي ، الرافض للإقصاء فيما يتعلق بمبادرة اتحاد الشغل حول الحوار الوطني.وقال الخليفي ، إن غازي الشواشي أثبت مرة أخرى أنه رجل ديمقراطي ووطني ولا ينساق مع جوقة الإقصاء والعبث .وأضاف قائلا إن '' تونس محتاجة لأولادها الكل شكرا سي غازي هذا موقف يحسب لك والشيء من مأتاه لا يستغرب''.وكان الشواشي قد صرح اليوم ، في حوار لموزاييك ، اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 بأنه يجب تشريك جميع الأطراف في الحوار الوطني ، حتى الأطراف التي عليها تحفظات ، مشددا على ضرورة إيجاد طريقة لإنجاح هذا الحوار الذي يمثل مصلحة لتونس ، وفق تقديره