   Farid - أول همسة  

عبير موسي: هشام المشيشي سرقلي أفكاري ومقترحاتي لكنهم بعد ذلك يتّهموننا بالترذيل والتعطيل

Publié le Jeudi 03 Decembre 2020 - 16:42 قراءة: 0 د, 31 ث
اتهمت الخميس 3 ديسمبر، رئيسة الحزب الستوري الحر عبير موسي رئيس الحكومة هشام المشيشي بسرقة أفكارها ومقترحاتها.

وخلال استضافتها على أمواج اذاعة شمس أف ام قالت عبير موسي " عطينا وثيقة لرئيس الحكومة اول ما تسلم السلطة وقاعد ياخذ بعض أفكارنا وما يقولش الي هيا متاع الحزب الدستوري".


واضافت بان المشيشي يتصل ببعض المقربين من الحزب ومن لديهم علاقة بالبرنامج الاقتصادي للحزب ويرغب في تعيينهم كمستشارين واستدركت قائلة " لكن وقت يتكلمو على الدستوري الحر يولي حزب تهديم".

وعلقت مستنكرة " يعني ناخذلك فكرتك ونسرقهالك كيما تونس للخزينة وبعد نتهمك بالترذيل والتعطيل".

الفيديو: 26.10




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216247

Essoltan  (France)  |Jeudi 03 Decembre 2020 à 18h 31m |           
J'adore sa robe aux grosses fleurs ...



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