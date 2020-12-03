عبير موسي: هشام المشيشي سرقلي أفكاري ومقترحاتي لكنهم بعد ذلك يتّهموننا بالترذيل والتعطيل

اتهمت الخميس 3 ديسمبر، رئيسة الحزب الستوري الحر عبير موسي رئيس الحكومة هشام المشيشي بسرقة أفكارها ومقترحاتها.وخلال استضافتها على أمواج اذاعة شمس أف ام قالت عبير موسي " عطينا وثيقة لرئيس الحكومة اول ما تسلم السلطة وقاعد ياخذ بعض أفكارنا وما يقولش الي هيا متاع الحزب الدستوري".واضافت بان المشيشي يتصل ببعض المقربين من الحزب ومن لديهم علاقة بالبرنامج الاقتصادي للحزب ويرغب في تعيينهم كمستشارين واستدركت قائلة " لكن وقت يتكلمو على الدستوري الحر يولي حزب تهديم".وعلقت مستنكرة " يعني ناخذلك فكرتك ونسرقهالك كيما تونس للخزينة وبعد نتهمك بالترذيل والتعطيل".