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محمد عمار: التيار ماعادش حاشتو بالبرلمان حاشتنا الرئيس يحط الفاسدين في الحبس

Publié le Jeudi 03 Decembre 2020 - 08:14 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - قال النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار في مداخلة على قناة التاسعة ان حزبه لم يعد في حاجة الى هذا البرلمان ولا يثق فيه.
واضاف محمد عمار " اليوم ثقتنا فقط في رئيس الجمهورية قيس سعيد ونطالبه بوضع الفاسدين في السجن معتمدا على تقرير محكمة المحاسبات".
وتابع محمد عمار " اذا لم يتحرك الرئيس في هذا الاتجاه ويعمل على اسكات الاحزاب الفاسدة سنصل الى مفترق طرق سيئ وسنشاهد الناس والغاضبين يقومون بما عجز عنه الرئيس".
وقال محمد عمار " فليحل هذا البرلمان فورا ان لزم الامر ولنذهب الى انتخابات مبكرة".


ولاقي ''الخطاب الفاشي'' لمحمد عمار انتقاد الحضور اللذين ذكّروه بأن القضاء هو من يحكم بالسجن وليس رئيس الجمهورية...



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