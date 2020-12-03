محمد عمار: التيار ماعادش حاشتو بالبرلمان حاشتنا الرئيس يحط الفاسدين في الحبس

باب نات - قال النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار في مداخلة على قناة التاسعة ان حزبه لم يعد في حاجة الى هذا البرلمان ولا يثق فيه.
واضاف محمد عمار " اليوم ثقتنا فقط في رئيس الجمهورية قيس سعيد ونطالبه بوضع الفاسدين في السجن معتمدا على تقرير محكمة المحاسبات".
وتابع محمد عمار " اذا لم يتحرك الرئيس في هذا الاتجاه ويعمل على اسكات الاحزاب الفاسدة سنصل الى مفترق طرق سيئ وسنشاهد الناس والغاضبين يقومون بما عجز عنه الرئيس".
وقال محمد عمار " فليحل هذا البرلمان فورا ان لزم الامر ولنذهب الى انتخابات مبكرة".
ولاقي ''الخطاب الفاشي'' لمحمد عمار انتقاد الحضور اللذين ذكّروه بأن القضاء هو من يحكم بالسجن وليس رئيس الجمهورية...
واضاف محمد عمار " اليوم ثقتنا فقط في رئيس الجمهورية قيس سعيد ونطالبه بوضع الفاسدين في السجن معتمدا على تقرير محكمة المحاسبات".
وتابع محمد عمار " اذا لم يتحرك الرئيس في هذا الاتجاه ويعمل على اسكات الاحزاب الفاسدة سنصل الى مفترق طرق سيئ وسنشاهد الناس والغاضبين يقومون بما عجز عنه الرئيس".
وقال محمد عمار " فليحل هذا البرلمان فورا ان لزم الامر ولنذهب الى انتخابات مبكرة".
ولاقي ''الخطاب الفاشي'' لمحمد عمار انتقاد الحضور اللذين ذكّروه بأن القضاء هو من يحكم بالسجن وليس رئيس الجمهورية...
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