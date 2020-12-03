محمد عمار: التيار ماعادش حاشتو بالبرلمان حاشتنا الرئيس يحط الفاسدين في الحبس

باب نات -

قال النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار في مداخلة على قناة التاسعة ان حزبه لم يعد في حاجة الى هذا البرلمان ولا يثق فيه.واضاف محمد عمار " اليوم ثقتنا فقط في رئيس الجمهورية قيس سعيد ونطالبه بوضع الفاسدين في السجن معتمدا على تقرير محكمة المحاسبات".وتابع محمد عمار " اذا لم يتحرك الرئيس في هذا الاتجاه ويعمل على اسكات الاحزاب الفاسدة سنصل الى مفترق طرق سيئ وسنشاهد الناس والغاضبين يقومون بما عجز عنه الرئيس".وقال محمد عمار " فليحل هذا البرلمان فورا ان لزم الامر ولنذهب الى انتخابات مبكرة".ولاقي ''الخطاب الفاشي'' لمحمد عمار انتقاد الحضور اللذين ذكّروه بأن القضاء هو من يحكم بالسجن وليس رئيس الجمهورية...