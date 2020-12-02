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الكتلة الديمقراطية تودع الطعن في عدم دستورية الفصل الرابع والخامس من قانون المالية التعديلي‎

Publié le Mercredi 02 Decembre 2020 - 21:33 قراءة: 0 د, 16 ث
اعلنت الكتلة الديمقراطية يوم الاربعاء أنها قامت بايداع الطعن في عدم دستورية الفصل الرابع و الفصل الخامس من قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
وكان الفصل الرابع قد أثار جدلا واسعا حيث اتهمت كتلة قلب تونس بالوقوف وراءه وذلك لحماية رئيس الحزب نبيل القروي.
والفصل الرابع متعلق اساسا باستخلاص الديون الجبائية.





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