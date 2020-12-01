عياض اللومي: لا علاقة لنا بالفاسدين الذي تحدث عنهم سعيد ... ومن الممكن ان الرئيس يقصد حركة الشعب والتيار

باب نات - قال القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي في مداخلة على قناة التاسعة ان حزبه لا علاقة له بخطاب الفاسدين الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد مع الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
واضاف اللومي " من الممكن ان الرئيس يقصد الاتحاد او الاحزاب الداعمة له ولحكومة تضارب المصالح كحركة الشعب والتيار او يقصد نفسه".
من جانب اخر نفى اللومي التهم المواجهة له بتورطه في قضية شيكات دون رصيد وانه قدم شيكات صرفت في حملته الانتخابية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر أمس الاثنين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي جدّد موقفه بأنه لا مجال للحوار مع الفاسدين.
واضاف اللومي " من الممكن ان الرئيس يقصد الاتحاد او الاحزاب الداعمة له ولحكومة تضارب المصالح كحركة الشعب والتيار او يقصد نفسه".
من جانب اخر نفى اللومي التهم المواجهة له بتورطه في قضية شيكات دون رصيد وانه قدم شيكات صرفت في حملته الانتخابية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر أمس الاثنين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي جدّد موقفه بأنه لا مجال للحوار مع الفاسدين.
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