القبض على مروع المواطنين بالمدينة العتيقة ..

باب نات -

تمكن اعوان مركز الأمن الوطني بالأسواق بمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة امس من الاطاحة بمروع المواطنين والاجانب بالبراكاجات وافتكاك هواتفهم الجوالة خلال مرورهم بالمدينة العتيقة .وبالتحري معه تبين انه يبلغ من العمر 24 سنة وانه من ذوي السوابق العدلية في السرقات والنشل وقد اعترف المتهم انه ترصد اجنبيا مارا بالجهة ومنشغلا باجراء مكالمة هاتفية فاقترب منه ثم نطر هاتفه الجوال .كما اعترف بنطر هاتف مسن و6 مواطنين اخرين خلال مرورهم بالمدينة العتيقة .وقد تمّ الإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.