فيلم "سماء بلا أرض" لأريج السحيري يفوز بجائزتين في بروكسال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6826174fc6ebe5.94119640_legijkqfnpohm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 12:20
      
توج فيلم "سماء بلا أرض" للمخرجة التونسية أريج السحيري بجائزتين في ختام الدورة 25 لمهرجان سينما المتوسط التي أقيمت من 27 نوفمبر إلى 5 ديسمبر في بروكسال.

ونال الفيلم جائزة النقاد وجائزة "القروناد" (التي يمنحها ائتلاف الصحفيين في بلجيكا)، لما قدمته المخرجة من نظرة عن المرأة والهجرة في القارة الافريقية. وبحسب لجنة تحكيم جائزة النقاد التي يمنحها اتخاد النقاد السينمائيين بالتعاون مع اتحاد الصحافة السينمائية في بلجيكا، فقد تميز الفيلم بجماليته الفنية وإخراجه ونقده.

ويتناول فيلم "سماء بلا أرض" (92 دقيقة) مسألة الهجرة من خلال قصص ثلاث شابات من إفريقيا جنوب الصحراء يعشن في تونس. وهو مستوحى من أحداث حقيقية عاشتها تونس في بداية سنة 2025.


وهذا الفيلم وهو الروائي الثاني في رصيد السحيري، قُدّم في عرضه العالمي الأول في ماي الماضي في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم "نظرة ما"،
وحاز الفيلم جائزة أفضل سيناريو في مهرجان "موسترا فالنسيا- سينما المتوسط" بإسبانيا، في دورته الأربعين التي انتظمت من 23 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025 كما شارك ضمن فعاليات الدورة 12 من مهرجان "فيلم أفريكا" بلندن، من 14 إلى 23 نوفمبر، ويشارك الأسيوع المقبل في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية في الدورة 36 التي ستقام من 13 إلى 20 ديسمبر 2025 والتي تشهد مشاركة تسعة أفلام تونسية.


