الاعلان عن انضمام مدينة سوسة رسميا الى عضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sousse2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Decembre 2025
      
أعلنت بلدية سوسة، عن انضمام مدينة سوسة رسميا، الى عضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو

ويعد هذا التتويج، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للبلدية، على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك' ثمرة عمل جماعي وتعاون مثمر

بين عدد من الهياكل والمؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني


ويعتبر هذا الانجاز الجديد خطوة هامة نحو مزيد تعزيز التعلم مدى الحياة ودعم التنمية المستدامة وترسيخ مكانة سوسة كمدينة معرفة وانفتاح

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قد رحبت، يوم 4 ديسمبر الجاري، في بيان لها، بانضمام 72 مدينة من 46 دولة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم، تأكيدًا لالتزامها بجعل الحق في التعليم مدى الحياة واقعًا ملموسًا للجميع على المستوى المحلي

يشار، الى أن الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو، التي تم احداثها سنة 2013، تضم 425 مدينة من 91 بلداً بعد إضافة المدن الجديدة.


