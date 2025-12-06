الاعلان عن انضمام مدينة سوسة رسميا الى عضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو

أعلنت بلدية سوسة، عن انضمام مدينة سوسة رسميا، الى عضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو



ويعد هذا التتويج، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للبلدية، على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك' ثمرة عمل جماعي وتعاون مثمر



بين عدد من الهياكل والمؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدنيويعتبر هذا الانجاز الجديد خطوة هامة نحو مزيد تعزيز التعلم مدى الحياة ودعم التنمية المستدامة وترسيخ مكانة سوسة كمدينة معرفة وانفتاحوكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قد رحبت، يوم 4 ديسمبر الجاري، في بيان لها، بانضمام 72 مدينة من 46 دولة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم، تأكيدًا لالتزامها بجعل الحق في التعليم مدى الحياة واقعًا ملموسًا للجميع على المستوى المحلييشار، الى أن الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو، التي تم احداثها سنة 2013، تضم 425 مدينة من 91 بلداً بعد إضافة المدن الجديدة.