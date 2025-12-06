Babnet   Latest update 15:06 Tunis

مدينة الثقافة تحتضن يوم 08 ديسمبر الجاري "ملتقى مشروع المنظومة الوطنية للفرصة الجديدة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693414f63d8be3.89087337_ngipjmefqkohl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 14:07 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة "ملتقى مشروع المنظومة الوطنية للفرصة الجديدة"، وذلك يوم الاثنين 08 ديسمبر 2025.

ومن المنتظر أن يفتتح هذا الملتقى، الذي يندرج في اطار التعاون التونسي الفرنسي، وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود.



وتعمل "المنظومة الوطنية للفرصة الجديدة" على وضع آليات جديدة لمرافقة الباحثين عن شغل من الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و30 سنة، وذلك بهدف تشخيص حاجياتهم ومساعدتهم على رسم مسارهم المهني وادماجهم في الحياة النشيطة.

وسيتم خلال الملتقى التعريف بالمنظومة الوطنية للتشغيل والتكوين المهني وتأهيل الموارد البشرية الى جانب برمجة حلقات نقاش حول عدد من المواضيع ذات الصلة وتنظيم زيارات لفائدة الشباب الى مختلف الاجنحة بالملتقى.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319802


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 ديسمبر 2025 | 15 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:18
05:45
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
21°-15
21°-14
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :