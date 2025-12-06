مدينة الثقافة تحتضن يوم 08 ديسمبر الجاري "ملتقى مشروع المنظومة الوطنية للفرصة الجديدة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693414f63d8be3.89087337_ngipjmefqkohl.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة "ملتقى مشروع المنظومة الوطنية للفرصة الجديدة"، وذلك يوم الاثنين 08 ديسمبر 2025.



ومن المنتظر أن يفتتح هذا الملتقى، الذي يندرج في اطار التعاون التونسي الفرنسي، وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود.









وتعمل "المنظومة الوطنية للفرصة الجديدة" على وضع آليات جديدة لمرافقة الباحثين عن شغل من الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و30 سنة، وذلك بهدف تشخيص حاجياتهم ومساعدتهم على رسم مسارهم المهني وادماجهم في الحياة النشيطة.



وسيتم خلال الملتقى التعريف بالمنظومة الوطنية للتشغيل والتكوين المهني وتأهيل الموارد البشرية الى جانب برمجة حلقات نقاش حول عدد من المواضيع ذات الصلة وتنظيم زيارات لفائدة الشباب الى مختلف الاجنحة بالملتقى.