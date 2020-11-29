   Hedi Jouini - يطفي ناري  

المكي يعزي الشعب الإيراني في مقتل عالم الذرة محسن فخري زادة‎

Publié le Dimanche 29 Novembre 2020 - 08:59 قراءة: 0 د, 50 ث
باب نات - وجه وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك تعزية الى الشعب الإيراني في مقتل عالم ايراني بارز.

وفارق كبير علماء الذرة الإيرانيين محسن فخري زادة الحياة في المستشفى بعدما هاجم مسلحون سيارته في منطقة أبسارد، خارج العاصمة طهران.
واتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إسرائيل باغتيال فخري زادة. وقال إن ذلك "لن يبطئ برنامج إيران النووي


يأتي اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده في إطار سلسلة من الاغتيالات التي طالت علماء نوويين إيرانيين كبار بلغ عددهم خمسة منذ 2010. الطريقة المستخدمة لاغتيال هؤلاء العلماء كانت تقريبا متشابهة، إما عبر متفجرات زرعت في سيارات أو عبر إطلاق نيران من سيارات عابرة.

وكتب المكي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:

" كل التعازي للشعب الإيراني الشقيق بعد اغتيال العالم البارز في الصناعات الدفاعية محسن فخري زادة و هي ليست المرة الأولى التي يغتال فيها عالم إيراني.
و من قبل تم اغتيال عديد العلماء العراقيين أو الضغط عليهن أمنيا حتى هاجروا
النخب الفكرية و العلمية أهم عناصر قوة الأوطان."






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215933

Incuore  (Tunisia)  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 09h 09m |           
المتخلف المسكين كخائن ظهر أنه من أتباع المقبور خميني



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