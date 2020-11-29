المكي يعزي الشعب الإيراني في مقتل عالم الذرة محسن فخري زادة‎

باب نات -

" كل التعازي للشعب الإيراني الشقيق بعد اغتيال العالم البارز في الصناعات الدفاعية محسن فخري زادة و هي ليست المرة الأولى التي يغتال فيها عالم إيراني.

و من قبل تم اغتيال عديد العلماء العراقيين أو الضغط عليهن أمنيا حتى هاجروا

النخب الفكرية و العلمية أهم عناصر قوة الأوطان."

وجه وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك تعزية الى الشعب الإيراني في مقتل عالم ايراني بارز.وفارق كبير علماء الذرة الإيرانيين محسن فخري زادة الحياة في المستشفى بعدما هاجم مسلحون سيارته في منطقة أبسارد، خارج العاصمة طهران.واتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إسرائيل باغتيال فخري زادة. وقال إن ذلك "لن يبطئ برنامج إيران النووييأتي اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده في إطار سلسلة من الاغتيالات التي طالت علماء نوويين إيرانيين كبار بلغ عددهم خمسة منذ 2010. الطريقة المستخدمة لاغتيال هؤلاء العلماء كانت تقريبا متشابهة، إما عبر متفجرات زرعت في سيارات أو عبر إطلاق نيران من سيارات عابرة.