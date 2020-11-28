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بسبب نبيل القروي، الكتلة الديمقراطية تقرّر الطعن في دستورية الفصل الرابع من قانون المالية التعديلي

Publié le Samedi 28 Novembre 2020 - 09:56 قراءة: 0 د, 40 ث
باب نات - أعلن النائب عن التيار الديمقراطي، هشام العجبوني ان الكتلة الديمقراطية ستطعن في دستورية الفصل الرابع من مشروع قانون المالية التعديلي الذي صادق عليه مجلس النواب ليلة أمس الجمعة.

وفي تدوينة بصفحته على الفايسبوك قال العجبوني "سيقع الطعن في دستورية فصل نبيل القروي من طرف الكتلة الديمقراطية” وذلك في اشارة الى الفصل الرابع المتعلق باحداث لجنة يترأسها وزير المالية تتولى متابعة وتأطير اجراءات وأسس توظيف الاداء واسترجاعه ومعالجة مختلف الاشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي والبت في ملفات الاستخلاص وملفات المراجعة الجبائية قبل التوظيف الاجباري وبعده ما لم يصدر في شأنها حكم نهائي.


يذكر ان بعض المصادر الاعلامية تحدثت عن ممارسة القروي لضغط وابتزاز كبيرين على المشيشي وصل الي حد التهديد بعدم التصويت على مشروع قانون المالية التعديلي ما دفع المشيشي الى الرضوخ واضافة فصل على مقاس القروي.







Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215882

Sarramba  (Italy)  |Samedi 28 Novembre 2020 à 11h 39m |           
هل هناك من يتكرّم و يترجم بالّغة العامّة لمن لا يفقه اللّغة الخشبية والتقنية للمالية والقانون والدستور؟؟؟
مشكورا مسبقا



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