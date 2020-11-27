رئيس الجمهورية يقلد السفير السعودي بتونس الصنف الأول من وسام الجمهورية بمناسبة انتهاء مهامه

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج السيّد محمد بن محمود العلي، سفير المملكة العربية السعودية بتونس، الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.وقلّد رئيس الدولة السفير السعودي الصنف الأول من وسام الجمهورية.وأكّد رئيس الدولة خلال هذا اللّقاء، على متانة العلاقات التاريخية بين تونس والمملكة العربية السعودية، مجدّدا العزم على مزيد تعزيزها وتنويع مجالات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.ومن جهته، أعرب السفير السعودي عن شكره للسلطات التونسية على ما لقيه من دعم وتعاون خلال فترة تمثيله للمملكة ببلادنا، وأكد حرص المملكة العربية السعودية على مزيد تعميق العلاقات الأخوية التي تربطها بتونس، وتطوير أفق التعاون بين الجانبين.