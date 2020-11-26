حجز 12.5 كلغ من المخدرات و15 غرام من الكوكايين و110 ألف دينار وسيارتين

باب نات -

تمكنت وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالتنسيق مع الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالقصرين يوم 24 نوفمبر 2020 من ضبط أحد عناصر شبكة مختصة في ترويج المخدرات (53 سنة، قاطن بالقصرين) بجهة كندار من ولاية سوسة متن سيارة قادمة من ولاية القصرين وحجزت 118 صفيحة من مخدر القنب الهندي "زطلة" تزن حوالي 12 كلغ كانت مخفية بإحكام داخل محرك السيارة الذي بالتحري معه، إعترف أنه كان ينوي تسليمها إلى شخصين بتونس العاصمة.ووفق بلاغ للداخلية, أمكن للوحدات المذكورة القبض على أحدهما (26 سنة) متن سيارة بمحيط مقر إقامته فيما تم إلقاء القبض على الثاني (44 سنة) داخل المنزل رفقة شخص آخر (42 سنة، قاطن بتونس العاصمة) وحجزت 04 صفائح من مخدر "الزطلة" تزن حوالي نصف كيلوغرام وكمية من مخدر الكوكايين تزن حوالي 15 غرام ومبلغ مالي قدره 110 ألف دينار متأت من عائدات ترويج المخدرات، كما تمكنت الوحدات بمزيد التحري، من القبض على عنصر خامس من عناصر الشبكة (45 سنة).وقدرت القيمة المالية للمخدرات بحوالي 500 ألف دينار.وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة من قبل الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات.