وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن تتباحث مع سفير فنلندا بتونس

باب نات -

مثّل التباحث حول التعاون المشترك في مجال مناهضة العنف ضد المرأة ودعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين محاور اللقاء الذي جمع إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن صباح اليوم الأربعاء ب Pekka Juhani HUKKA ، سفير فنلندا بتونس.واستعرضت الوزيرة بالمناسبة البرنامج الوطني الذي تمّ إعداده للانخراط في الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة مؤكّدة أنّ مناهضة كل أشكال العنف المسلّط على النساء يعدّ أولويّة من أولويات الوزارة، والذي سيكون محور اهتمام وتعاون مشترك مع الجانب الفنلندي.وتمّ التباحث خلال هذا اللقاء حول تنسيق الجهود وتبادل وجهات النظر حول منتدى "جيل المساواة" الذي تُنظّمه هيئة الأمم المتّحدة للمرأة وتتولى رئاسته المشتركة كلٌّ من فرنسا والمكسيك والمزمع انعقاده السنة المقبلة بالمكسيك، وتمّ مناقشة آفاق التعاون في تحالف العمل المتعلق "بالتكنولوجيات والابتكار في خدمة المساواة بين الجنسين" الذي تترأسه تونس وفنلندا وأرمينيا ضمن جملة من التحالفات العمل التي أنشئت في إطار هذا المنتدى والذي تظم حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص، وسيكون محور اللقاء المنتظر عقده افتراضيا الشهر القادم بين الوزيرة ونظيرها الفلندي للمساواة بين الجنسين.من جهته، عبّر السفير الفنلندي عن دعم جهود الوزارة في مجال دفع المبادرة النسائية وتمكين النساء اقتصاديا، وأكّدت الوزيرة في هذا الجانب أنّ الوزارة تنكبّ على تقييم برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" والتفكير في إطلاق برنامج المرحلة الثانية من البرنامج في نسخة جديدة، بعد التشاور والتقييم وتبادل الخبرات لدعم لريادة الأعمال النسائية.