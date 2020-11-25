   Hedi Jouini - يا دم الغالي  

خلال حملات بمحطات وسائل النقل ببن عروس الاطاحة ب3عناصر اجرامية خطيرة

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Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 - 12:59 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - تمكنت فرقة شرطة النجدة ببن عروس خلية'النقل'القيام خلال قيامهم بحملات أمنية يومية لتأمين وسائل النقل العمومي و التصدي لظاهرة السلب والسرقة من القبض على 3 أنفار محل تفتيش الاول من مواليد 1989 قاطن العلا القيروان محل 5 مناشير تفتيش من أجل السرقة،العنف الشديد، الأضرار بملك الغير كما تبين انه يتحوز بسلاح أبيض بدون رخصة.

أما المهتم الثاني فهو من مواليد 1977 قاطن جلمة سيدي بوزيد من مفتش عنه من أجل الأعتداء بالعنف.


في حين كسشفت الابحاث مع المتهم الثالث انه من مواليد1992 اصيل منطقة الوسلاتية القيروان ومحل 2 مناشير تفتيش من أجل الأعتداء بالعنف الشديد.

وقد تم الاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض.

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