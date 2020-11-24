   Abdelhalim Hafed - جبّار  

الصافي سعيد: الإدارة التونسيّة بايخة و مسوّسة وبن علي دفن نفايات نووية قرب الجزائر

Publié le Mardi 24 Novembre 2020 - 16:05 قراءة: 0 د, 45 ث
باب نات - قال النائب الصافي سعيد في حوار عبر امواج اذاعة " أي اف ام" اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 ان احتجاجات الكامور والاحتجاجات الجهوية الأخرى تثبت ان الدولة تقوم " بعملية ترقيع".
وأضاف الصافي سعيد " اعتقد ان المحتجون في الشمال الغربي سيعملون على الاعتصام امام السدود متابعا " كيف يمكن لمنطقة كلها امطار ومياه ان تعيش العطش".
وتابع الصافي سعيد " سياسة ترضية " جماعة دون اخرى" غير مقبولة أبدا وما يحدث لا علاقة برئيس الجمهورية قيس سعيد وانما بارهاصات قديمة".


كما هاجم الصافي سعيد الادارة التونسية قائلا " الإدارة بايخة و مسوّسة وتافهة و مريضة بكلّ الأمراض".

كما قال الصافي سعيد ان ملف النفايات الاخير هو صراع بين اللوبيات ومراكز النفوذ متابعا " المسالة قديمة والبلاد دخلت في خلافات مع الجزائر وليبيا بعد دفن نفايات نووية في عهد بن علي".
كما اتهم الصافي سعيد القضاء بالفساد قائلا " القضاء التونسي فاسد والدولة متشققة".




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