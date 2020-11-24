   Abdelhalim Hafed - رسالة تحت الماء  

مهذّب الرّميلي يتلقّى تهديدات بالتصفية بسبب رفضه حضور عبير موسي في اجتماع للفنانين

Publié le Mardi 24 Novembre 2020 - 10:24 قراءة: 0 د, 44 ث
أكّد الاثنين 23 نوفمبر، الفنان مهذب الرميلي تلقّيه تهديدات بالقتل اثر الفيديو الذي نشره وعبّر فيه عن رفضه لحضور عبير موسي في ندوة صحفية للنقابة المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية.

وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم قال الرميلي "فوجئت بهذا الكم الكبير من الكراهية والفاشية والارهاب والترهيب وقال مستنكرا "يمكن لو كان هاجمت بن لادن ما نتصورش يجيني نوعية الارهاب الي ريتو في النهارين هذوما".


ووجّه الرميلي أصابع الاتهام لبعض أنصار عبير موسي بدافع التحزّب الأعمى حسب تعبيره كما اتّهم عضوة بالنقابة المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية تابعة للحزب الدستوري الحر بالوقوف وراء تحريك بعض من وصفهم بالمتسمرحين.

وأفاد بأن الأمر وصل بهذه العضوة في النقابة الي مقايضة بعض الفنانين بالحصول على منحة مقابل نشر تدوينة يتم التهجّم فيها عليه مؤكّدا أن لديه الاثباتات على ذلك وأنه لجأ للقضاء ولن يتنازل عغن حقّه في تتبّع الفاعلين.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215605

Mnasbad  (Tunisia)  |Mardi 24 Novembre 2020 à 11h 36m |           
بالطبع الفاشية الزغراطة وراها عصابة اجرام ممولة من الامارات والتوانسة يتفرجوا ساكتين الى ان تعم الفوضى



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