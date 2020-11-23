بنزرت: تقدم موسم جني الزيتون بنسبة 25 بالمائة وتقديرات انتاج ب8000 طن

بلغت نسبة تقدم موسم جني الزيتون بولاية بنزرت الى حدود نهاية الاسبوع المنقضي، قرابة 25 بالمائة، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية انجي الدقي حنيني (وات) .وأوضحت حنيني ان الكمية المجمعة والمحولة للمعاصر بلغت 2000 طن من الزيتون من مجموع تقديرات تعادل الـ8000 طن و400 طن من الزيت الصافي، دون اعتبار الكميات المخزنة لدى المعاصر والبالغة 100 طن، بينما بلغت كمية المرجين المنتج خلال ذات الفترة 1500 متر مكعب، في حين تراوحت الأسعار بين 1400 مي و1800 مي للكيلوغرام الواحد من الزيتون و10000مي و10500 مي للتر من الزيت.ولاحظت ان اللجنة الفنية الجهوية المكلفة ببرنامج فرش المرجين، برمجت لهذا الموسم حوالي 260 هك ب 25 ضيعة فلاحية والاتفاق مع 15 معصرة شاغلة من مجموع 20 معصرة بكل من معتمديات ماطر وغزالة ومنزل بورقيبة ومنزل جميل والعالية وراس الجبل، بما سيمكن من تثمين حوالي 90 بالمائة من المرجين المستخرج من معاصر الزيتون في المجال الفلاحي بالجهة والحد ما امكن من اشكالياته البيئية وأضافت ان ادارتها وبالتنسيق مع المصالح المركزية والجهوية المعنية، برمجت غراسة 1000هك من أشجار الزيتون منها 740 هك في اطار مشروع "المشاهد الغابية بحوض سد المالح بغزالة" حيث تم انجاز مساحة 140 هك منها.يشار ان ولاية بنزرت تضم 17000 هك من أشجار الزيتون أي ما يمثل 11692100 شجرة زيتون منها 937000 شجرة منتجة، و1500 هك أشجار زيتون بيولوجي أي ما يمثل عدديا 150000 شجرة منتجة، وبلغ معدل الإنتاج خلال السنوات الخمس الأخيرة 20000 طن وعدد المعاصر 25 معصرة بطاقة تحويل تعادل 1000 طن، بينما تعادل طاقة الخزن الجهوية الجملية من الزيت ال3000 طن ، وفق معطيات فنية عدتها الندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.