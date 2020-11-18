ضبط شخصين بحوزتهما كميات هامة من المخدّرات مختلفة الأنواع من بينها مخدّر "الكوكايين"

على إثر توفر معلومات لدى الفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات بسوسة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة مفادها إندماج شخص (27 سنة قاطن ولاية المنستير) في مجال ترويج المخدّرات بمختلف أنواعها.تم إيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة وبعد مراجعة النيابة العموميّة قامت الوحدات المذكورة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 17 و18 نوفمبر 2020 بمداهمة منزل المظنون فيه وإلقاء القبض عليه مرفوقا بفتاة (22 سنة قاطنة ولاية صفاقس)، وبتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا تمّ العثور على كمية من مخدّر عجين "التكروري" و24 قرصا مخدّرا نوع "إكستازي" وحوالي 02 غرامات من مخدّر "الكوكايين" ومبلغا ماليّا قدره 1490 دينارا مُتأتٍ من عائدات ترويج المخدّرات، كما تمّ حجز سيّارة كان يستغلها المظنون فيه في تنقلاته لترويج المخدّرات.ووفق بلاغ الداخلية, أذنت النيابة العموميّة بالإحتفاظ بهما من أجل "مسك وإستهلاك وترويج مادّة مخدّرة".