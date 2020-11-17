جريمة فظيعة في سيدي حسين: مقتل عامل بمخبزة دافع عن امرأة حامل تعرّضت لبراكاج

باب نات -

جدّت الثلاثاء 17 نوفمبر، جريمة فظيعة بسيدي حسين السيجومي تمثّلت في مقتل عامل بمخبزة علي يد منحرف وجّه له ضربة قاتلة بسكّين على مستوى الرقبة.وتتمثّل ملابسات الجريمة في محاولة العامل بالمخبزة اللحاق بالمنحرف الذي قام بعمليّة براكاج لامرأة حامل أمام المخبزة فباغته بضربة قاتلة.فتحي السماتي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بسيدي حسين صرّح لباب نات انالوحدات الامنية بمنطقة السيجومي تمكنوا من القبض على القاتل موضحا انه تم الأذن برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة كما تم توجيه تهمة القتل العمد للقاتل .واكد محرز القاسمي المكلف بالاعلام بنقابة اعوان وإطارات منطقة السيجومي لباب نات انه تم القبض في ظرف زمني وجيز على القاتل وانه معروف بكنية ولد ليلى وان له شريكا في العملية والابحاث جارية للقبض عليه.كما كشفت الابحاث انهم عصابة اجرامية خطيرة مختصة في البراكاجات والسرقات والطعن باسلحة بيضاء تنشط بمنطقتى السيجومي وسيدي حسين