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جريمة فظيعة في سيدي حسين: مقتل عامل بمخبزة دافع عن امرأة حامل تعرّضت لبراكاج

Publié le Mardi 17 Novembre 2020 - 12:22 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - جدّت الثلاثاء 17 نوفمبر، جريمة فظيعة بسيدي حسين السيجومي تمثّلت في مقتل عامل بمخبزة علي يد منحرف وجّه له ضربة قاتلة بسكّين على مستوى الرقبة.

وتتمثّل ملابسات الجريمة في محاولة العامل بالمخبزة اللحاق بالمنحرف الذي قام بعمليّة براكاج لامرأة حامل أمام المخبزة فباغته بضربة قاتلة.


فتحي السماتي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بسيدي حسين صرّح لباب نات انالوحدات الامنية بمنطقة السيجومي تمكنوا من القبض على القاتل موضحا انه تم الأذن برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة كما تم توجيه تهمة القتل العمد للقاتل .

واكد محرز القاسمي المكلف بالاعلام بنقابة اعوان وإطارات منطقة السيجومي لباب نات انه تم القبض في ظرف زمني وجيز على القاتل وانه معروف بكنية ولد ليلى وان له شريكا في العملية والابحاث جارية للقبض عليه.

كما كشفت الابحاث انهم عصابة اجرامية خطيرة مختصة في البراكاجات والسرقات والطعن باسلحة بيضاء تنشط بمنطقتى السيجومي وسيدي حسين

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 215202

MedTunisie  (Tunisia)  |Mardi 17 Novembre 2020 à 14h 05m |           
انتشر العنف و القتل و لابدة من تطبيق عقوبة الاعدام

Karimyousef  (France)  |Mardi 17 Novembre 2020 à 13h 31m |           
هؤلاء المجرمين لابد من وضعهم في معتقل في الصحراء أين يقضون ايامهم في مقاومة التصحر و زرع الأشجار.لابد من ايكال هذه المهمة الى وحدات مختصة.وضعهم في السجن و تمكينهم من الاكل و الشرب و السماح لهم بالتنكيل ببقية المساجين ليس هو الحل.

Ftouh  (Tunisia)  |Mardi 17 Novembre 2020 à 13h 02m |           
الشئ اللي مافهمتوش و ما نجمشي نفهمو كيفاش يشدو المجرم كان بعد ما تقع الكارثة
شنو ذنبو طفل عندو حس وطني حب ينقذ مرا حامل من مخالب وحش يلقي مصيرو جثة هامدة
وبعدين يقولو لقد تم القبض علي المجرم في وقت وجيز
والله شئ يوقف المخ



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