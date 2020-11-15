   Aziza Jalel - مستنياك  

زياد الهاني يعبّر عن انزعاجه من اصطحاب قيس سعيد لنادية عكاشة في زيارة قطر بعد فضيحة التسجيل المسرّب

Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 - 17:57 قراءة: 0 د, 37 ث
باب نات - عبّر الاعلامي زياد الهاني عن انزعاجه من اصطحاب الرئيس قيس سعيد لمديرة ديوانه نادية عكاشة في زيارة قطر التي بدأها السبت 14 نوفمبر.

وقال الهاني في تدوينة بصفحته على الفايسبوك"ما ألوم عليه رئيس الدولة هو اصطحابه لمديرة ديوانه معه وجعلها تتصدر موكبه، وهي المتهمة بالتعاون مع الشبكات الفايسبوكية الوضيعة والخبيثة، والتحريض على مسؤولين في الدولة للنيل من شرفهم وكرامتهم!!".


وتابع قائلا "إصرار الرئيس على التمسك بمديرته نتيجته واحدة: سقوط القيم والأخلاق والدوس على الفضيلة التي يقدم رئيس الجمهورية نفسه حافظا وراعيا وحاميا لها!!".

يذكر ان الهاني سبق له أن طالب رئيس الجمهورية بإقالة نادية عكاشة بعد ما وصفها فضيحة التسجيل الصوتي المسرب التي طالبت فيه بعض المدونين بمهاجمة سفير تونس السابق لدى الأمم المتحدة قيس القبطنى واتهامه بالفساد واهدار المال العام.


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