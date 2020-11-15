تونس: تراجع نسبة البطالة الى حدود 16.2 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2020

باب نات -

أفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الثالث من 2020 أن عدد المعطلين عن العمل بلغ 676.6 ألفا من مجموع السكان النشيطين مقابل 746.4 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الثاني لسنة 2020.وعلى هذا الأساس تراجعت نسبة البطالة لتبلغ 16.2 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2020 مقابل 18 بالمائة في الثلاثي الثاني لنفس السنة بحسب أرقام المعهد الوطني للاحصاء.