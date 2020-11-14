تحويل جزئي لحركة المرور من أمام مطار تونس قرطاج

في إطار استكمال إنجاز أشغال مشروع الوصلة الرابطة بين الطريق الشعاعية X والطريق الوطنية رقم 10 بولاية تونس تعلم وزارة التجهيز و الإسكان و البنية التحتية كافة مستعملي الطريق القادمين من العاصمة (الطريق الوطنية رقم 8) والمرسى (الطريق الوطنية رقم 9) مرورا بشارع ياسر عرفات (أمام مطار تونس قرطاج) والقاصدين أريانة وبنزرت والمناطق المتفرعة من الطريق الشعاعية X أنه سيتم غلق النفق قصد إتمام الأشغال على مستوى مدخله أمام مطار تونس قرطاج حيث بإمكان العربات مواصلة السير والإنعراج يمينا بالطريق المؤدية إلى مأوى المطار مرورا بمركز الفرز البريدي وذلك لمدة 5 أيام متتالية بداية من يوم الأحد 15 نوفمبر 2020.هذا وتدعو الوزارة كافة مستعملي الطريق لتوخي الحذر والتخفيض من السرعة مع الاعتذار على إزعاجهم.