   Warda - احضنوا الأيام  

سامية عبو: أحد القضاة يمتلك عقارات بالمليارات و تقرير دائرة المحاسبات قنبلة من المفروض ان تنسف 90 بالمائة من البرلمان

Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 - 08:17 قراءة: 1 د, 5 ث
باب نات - قالت النائبة سامية عبو في مداخلة في الحصة المسائية للجلسة العامة ليوم الخميس المخصصة للحوار حول القضاء العدلي أن الوضع الحالي المأساوي في البلاد نتيجة طبيعية لاستشراء الفساد في قطاع القضاء. وأضافت سامية عبو " صحيح هنالك شرفاء في قطاع القضاء لكن هنالك فاسدون".

وكشفت سامية عبو ملف فساد بين عدد من القضاة متابعة " عركة بين قاضيين أدى لكشف سرقة وفساد بالمليارات". وتابعت عبو " تخاصم القضاة فخرج " الخنار" مضيفة " أحد القضاة يمتلك عقارات بالمليارات وكشف فساده لكن لم يتخذ ضده أي اجراء".
وقالت عبو انه في تونس هنالك قطاعان للقضاء احد للسياسيين والاخر للبسطاء والمواطنين".

وتحدثت سامية عبو عن تقرير دائة المحاسبات قائلة " تقرير دائرة المحاسبات قنبلة من المفروض ان تنسف 90 بالمائة من البرلمان".

وكانت رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، ردّت مساء الخميس، مخاطبة أعضاء في البرلمان اتهموا بعض القضاة بالفساد، "على كل من يملك أدلة وإثباتات تدين قضاة، أن يقوم بتوجيهها للتفقدية العامة، بعيدا عن ممارسة مثل هذه الضغوط على عمل القضاء"، معتبرة أنه كان من الأجدى أن يثير النواب تردي ظروف عمل القضاة وتدني أجورهم وتحسين البنية التحتية للمحاكم.

وصرحت في ردها على تدخلات نواب البرلمان ، إنها "كانت تتمنى ألا يخوض أعضاء مجلس نواب الشعب في قضايا منشورة لدى المحاكم، وأن يلقوا جزافا اتهامات تجاه القضاة، ويتحدثوا عن قضاة مرتشين".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214957



En continu

Toutes les news

الجمعة 13 نوفمبر 2020 | 27 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:13 14:51 12:11 06:56 05:26
25°
 25° % 23 :الرطــوبة
تونــس 17°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
25°-1726°-1724°-1723°-1721°-17
  • Avoirs en devises
    21367,8

  • (11 nov)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,25137 DT        1$ =2,73652 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 nov)   1385,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة