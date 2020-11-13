سامية عبو: أحد القضاة يمتلك عقارات بالمليارات و تقرير دائرة المحاسبات قنبلة من المفروض ان تنسف 90 بالمائة من البرلمان

باب نات -

قالت النائبة سامية عبو في مداخلة في الحصة المسائية للجلسة العامة ليوم الخميس المخصصة للحوار حول القضاء العدلي أن الوضع الحالي المأساوي في البلاد نتيجة طبيعية لاستشراء الفساد في قطاع القضاء. وأضافت سامية عبو " صحيح هنالك شرفاء في قطاع القضاء لكن هنالك فاسدون".وكشفت سامية عبو ملف فساد بين عدد من القضاة متابعة " عركة بين قاضيين أدى لكشف سرقة وفساد بالمليارات". وتابعت عبو " تخاصم القضاة فخرج " الخنار" مضيفة " أحد القضاة يمتلك عقارات بالمليارات وكشف فساده لكن لم يتخذ ضده أي اجراء".وقالت عبو انه في تونس هنالك قطاعان للقضاء احد للسياسيين والاخر للبسطاء والمواطنين".وتحدثت سامية عبو عن تقرير دائة المحاسبات قائلة " تقرير دائرة المحاسبات قنبلة من المفروض ان تنسف 90 بالمائة من البرلمان".وكانت رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، ردّت مساء الخميس، مخاطبة أعضاء في البرلمان اتهموا بعض القضاة بالفساد، "على كل من يملك أدلة وإثباتات تدين قضاة، أن يقوم بتوجيهها للتفقدية العامة، بعيدا عن ممارسة مثل هذه الضغوط على عمل القضاء"، معتبرة أنه كان من الأجدى أن يثير النواب تردي ظروف عمل القضاة وتدني أجورهم وتحسين البنية التحتية للمحاكم.وصرحت في ردها على تدخلات نواب البرلمان ، إنها "كانت تتمنى ألا يخوض أعضاء مجلس نواب الشعب في قضايا منشورة لدى المحاكم، وأن يلقوا جزافا اتهامات تجاه القضاة، ويتحدثوا عن قضاة مرتشين".