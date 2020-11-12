فؤاد المبزع : لو تعامل بن علي مع ملف الحوض المنجمي كما تعامل المشيشي مع الكامور لما حصلت ثورة

قال رئيس الجمهورية الاسبق فؤاد المبزع في حوار عبر امواج اذاعة اي اف ام الاربعاء ان تعامل رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي مع ملف الكامور تعامل عقلاني.وأضاف المبزع "لو تعامل بن علي مع ملف الحوض المنجمي كما تعامل المشيشي مع الكامور لما حصلت ثورة".وتابع فؤاد المبزع " في الحقيقة بن علي أراد تسوية الأوضاع مع المحتجين في الحوض المنجمي لكنه لم ينجح خوفا من تمدد الاحتجاجات الى مناطق اخرى".وطالب المبزع من المشيشي تعميم التسوية في الكامور على كل الجهات.