مبروك كورشيد لعبير موسى : أيتها الحمقاء نحن كنا ضد الاخوان منذ كنت تصفقين لصخر الماطري

باب نات -

كذّب الاربعاء 11 نوفمبر، النائب مبروك كورشيد اتهامات رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بأنه اعتدي عليها بالعنف في مجلس النواب.وأوضح كورشيد أن عبير موسي هاجمته ووصفته بقوّاد الخوانجية وحاولت منعه من الخروج من القاعة التي احتضنت اجتماع مكتب مجلس النواب للنظر في اللائحة التي تقدمت بها في علاقة بالتنديد بالارهاب.وأشار كورشيد الي أنه دافع عن تمرير اللائحة التي تقدمت بها عبير موسي للجلسة العامة وأنه دافع أيضا عن تحديد نفس الموعد الذي اقترحته عبير موسي للجلسة العامة لكنها رغم ذلك هاجمته.وقال كورشيد مستنكرا " بعد كل ذلك عبير موسي تقلي أنتم قوادة الخوانجية ؟؟" وتابع غاضبا موجها كلامه لعبير موسي " وقت انت تخدم مع صخر الماطري وتصفقلو احنا كنا ضد الاخوان وقاومنا الاسلام السياسي حتى في عهد بن علي".وأضاف قائلا " هي بدأت تصدق أنها زعيمة وكيما يقول المثل ضحكولو تمد على طولو، فهي الان تريد ترذيلنا جميعا وما سلم منها حد لا خالد الكريشي ولا سامية عبو ولا حد".وأردف في نفس السياق "أنت حمقاء وتعملين على جعل من وقفوا معك أعداء لك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولم تتربي على معاملة الاحرار كأحرار".