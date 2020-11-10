تحضيرا لمقابلته ضد تنزانيا: منتخب الأكابر يجري حصّته التدريبية الثالثة

باب نات -

بمجموعة ضمّت كل اللاعبين الذين وجّه لهم المدرب منذر الكبيّر الدعوة للمشاركة في التربص التحضيري (26 لاعبا)، أجرى المنتخب الوطني للأكابر بعد ظهر يوم الثلاثاء حصّته التدريبية الثالثة في برنامج تحضيراته للمقابلتين ضد منتخب تنزانيا لحساب الجولة الثالثة (يوم 13 نوفمبر س 20 بتونس) والجولة الرابعة (يوم 17 نوفمبر س 20 في دار السلام) من تصفيات كأس إفريقيا ضمن المجموعة العاشرة.ووفق بلاغ للجامعة, سجّلت تمارين نسور قرطاج التحاق الرباعي وهبي الخزري وديلان برون وحمزة رفيع ومحمد دراغر وكانت هذه المجموعة قد وصلت إلى تونس بعد ظهر أمس الاثنين.وباكتمال النصاب، عرف نسق التحضيرات ارتفاعا باعتبار قرب موعد المقابلة الأولى، وحاجة المدرب الوطني منذر الكبيّر إلى الاستفادة من كل حصّة من أجل تدعيم المكاسب الجماعية بناء على ما رصده خلال المقابلتين الأخيرتين ضد السودان ونيجيريا في أكتوبر الماضي، وكذلك بناء على ما عاينه بخصوص قدرات المنافس التنزاني.وارتكز العمل خلال هذه الحصّة على المراوحة بين الجانبين الفنّي والتكتيكي عبر تجربة مجموعة من الخطط التي قد يعتمدها المنتخب خلال هذه المقابلة والتطبيقات التي تهمّ تمركز اللاعبين في الوضعيات الدفاعية أو الهجومية إلى جانب العمل أمام المرمى.وسيجري المنتخب الوطني الأربعاء حصّته التدريبية قبل الأخيرة ضمن برنامج التحضيرات انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف قعد الظهر بالملعب الأولمبي بالمنزه دون حضور الجمهور.