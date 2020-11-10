رئيس الحكومة يستقبل سفير بلجيكيا

باب نات - تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مع سفير بلجيكيا بتونس Christophe De Bassompierre

وأعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين القائم على الاستثمار ومشاريع التوأمة.



كما تناول اللقاء مجالات التعاون الأمني والاقتصادي وسبل تعزيزها في ظل التحديات المالية المطروحة والبحث في منهجية إصلاحها.



