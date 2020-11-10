   Om Kalthoum - لسّة فاكر  

رئيس الحكومة يستقبل سفير بلجيكيا

Publié le Mardi 10 Novembre 2020 - 17:07 قراءة: 0 د, 15 ث
باب نات - تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مع سفير بلجيكيا بتونس Christophe De Bassompierre
وأعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين القائم على الاستثمار ومشاريع التوأمة.

كما تناول اللقاء مجالات التعاون الأمني والاقتصادي وسبل تعزيزها في ظل التحديات المالية المطروحة والبحث في منهجية إصلاحها.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214785



En continu

Toutes les news
.
.
  • Avoirs en devises
    21309,6

  • (10 nov)
  • Jours d'importation
    147
  •              1 € = 3,24982 DT        1$ =2,74308 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 nov)   1509,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة