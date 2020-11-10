وزير الشباب والرياضة يبحث مع سفيري تونس بمصر وبالامارات مزيد دعم علاقات الشراكة والتعاون في مجالات الشباب والرياضة والادماج المهني

باب نات -

مثّل مزيد دعم علاقات الشراكة والتعاون الثنائي التونسي المصري في مجالي الشباب والرياضة محور استقبال وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش مساء يوم الاثنين 09 نوفمبر2020 لسفير تونس بالقاهرة محمد بن يوسف.ونوّه الوزير خلال اللقاء بعمق العلاقات المتجذرة بين البلدين ونجاح البرامج المشتركة لاسيما في مجالات التبادل الشبابي وتنظيم التظاهرات مشيرا الى ضرورة مزيد دفع وتوسيع مجالات التعاون وتظافر الجهود من أجل تفعيل البرامج المشتركة والاستعداد للاستحقاقات القادمة على غرار اللجان الفنية المشتركة في مجالي الشباب والرياضة والتي سيتم خلالها تجديد البرامج التنفيذية لسنتي 2021 و2022.من جانبه أكد السفير حرصه على دعم الجهود بين البلدين من أجل توسيع مجالات التعاون وتذليل الصعوبات لدعم وانجاح البرامج المشتركة مؤكدا في السياق ذاته استعداده لحسن استقبال وفد المنتخب الوطني لكرة اليد أكابر ومساعدته وتوفير الظروف الملائمة له خلال مشاركته في كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر.كما استقبل وزير الشباب والرياضة سفير الجمهورية التونسية الجديد لدى دولة الامارات العربية المتحدة معز بنميم في لقاء خصص لبحث سبل مزيد دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة والادماج المهني.وأكد الوزير خلال اللقاء على ضرورة مزيد التعاون بين الجانبين وبالتنسيق مع الوكالة التونسية للتعاون الفني من أجل فتح آفاق أرحب في سوق الشغل لانتداب خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والتنشيط الشبابي وغيرها من المجالات.