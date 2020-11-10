في مرناق تشاجر معه ... فازهق روحه سحلا حتى الموت

باب نات -

تمكن أعوان منطقة الامن الوطني ببن عروس من القبض على كهل قتل مواطنا سحلا أثر خلاف جد بينهما.تفيد تفاصيل القضية ان منطلقها كان على إثر ورود مكالمة هاتفيّة على مركز الأمن الوطني بمرناق بمنطقة الأمن الوطني ببن عروس يوم أمس 09 نوفمبر 2020 من قبل المستشفى الجهوي ببن عروس مفادها قبول جثة شخص عمره 59 سنة قاطن بجهة مرناق تحمل آثار عنف وآثار دماء بفمه.بإيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة، قامت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني ببن عروس بإجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المعمقة تبيّن من خلالها نشوب معركة بين الهالك وأحد الأشخاص تطوّر إلى حدّ تبادل العنف حيث قام الجاني بركل الهالك على مستوى صدره وفمه.بنصب كمين محكم، تمكّنت يوم أمس 09 نوفمبر 2020 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني ببن عروس وأعوان مركز الأمن الوطني بمرناق من إلقاء القبض على المظنون فيه وهو كهل في العقد الخامس يبلغ من العمر 57 سنة قاطن الجهة وبالتحرّي معه إعترف بما نُسب إليه.بمراجعة النيابة العموميّة ببن عروس، أذنت بالإحتفاظ به من أجل "القتل العمد مع سابقيّة الإضمار".