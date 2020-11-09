جميلة الكسيكسي تلتقي وفدا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان

باب نات -

استقبلت جميلة دبش الكسيكسي، مساعد الرئيس المكلفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني، صباح اليوم الاثنين 9 نوفمبر2020 بقصر باردو عمر الفصاتوي مدير برنامج دعم البرلمان بالمفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس،ووفق بلاغ للبرلمان, يأتي هذا الاجتماع تبعا للقاء الذي جمع رئيس المجلس بمديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس وهو يهدف إلى تعميق النظر في تأطير التعاون المستقبلي بين مجلس نواب الشعب والمفوضية في شكل اتفاقية تعاون تنظم العمل بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما ما يتعلق منها بالسلام، والأمن، وحقوق الإنسان والعدالة، والتنمية، في سبيل تعزيز المكتسبات الديمقراطية ومواصلة الإصلاحات التشريعية.وقدّم ممثل المفوضية مجالات الدعم المحتملة على غرار إسداء خدمات استشارية وتقديم خبرات مع تقديم المساعدة التقنية، والمشاركة في جلسات الاستماع، وتنظيم أيام مفتوحة يؤثثها خبراء وأساتذة جامعيين من تونس، والبحث في القوانين المقارنة وتقديم المقترحات للجان، ومتابعة تنفيذ النصوص القانونية . وأكّد ضرورة تشريك البرلمان في مناقشة التقرير الدولي الشامل الذي سيقدم في سنة 2021. كما أعلن أنه سيتم تقديم دليل تعده المفوضية حول حقوق الانسان والبرلمانيين تم اعداده في جينيف مع تمكين البرلمان من النفاذ إلى منصة المعلومات الخاصة بالمفوضية.من جهتها، بيّنت جميلة دبش الكسيكسي أنه تم الانطلاق في تنظيم سلسلة من اللقاءات مع اللجان البرلمانية بهدف تحديد حاجياتها من الدعم في إطار برامج التعاون الدولي. وأكّدت ان التعاون مع البرلمان يمكن يتوجه إلى دعم اللجان في دراسة مشاريع القوانين مع تعزيز قدرات النواب والمستشارين في مجال حقوق الانسان والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات كل لجنة والاطلاع على التجارب المقارنة والممارسات الفضلى.وأكّدت أهمية ربط العلاقات مع المقرر الخاص للمفوضية المكلف بالمجتمع المدني للتعريف بتجربة البرلمان التونسي الرائدة في هذا المجال وتعزيز الإشعاع الدولي كما ابرزت أهمية استكمال ترسيخ ثقافة وشراكة البرلمان المفتوح وإرسائه وتثمين التجربة التونسية في المجال. ودعت إلى التفكير في احتضان تونس للقمة العالمية للبرلمان الرقمي.