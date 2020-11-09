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سنية الدهماني: عبير موسي أثبتت أن لا علاقة لها ببورقيبة وعليها أن تتوقّف عن التبجّح بأنها بورقيبية

Publié le Lundi 09 Novembre 2020 - 08:34 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - قالت الاثنين 11 نوفمبر، كرونيكور اذاعة اي أف أم سنية الدهماني ان عبير موسي أثبتت من خلال احتفالها بانقلاب 7 نوفمبر في البرلمان أن لا علاقة لها ببورقيبة.
واعتبرت الدهماني أنه على عبير موسي أن تتوقّف عن التبجّح بالقول إنها بورقيبية وتتحلّي بالجرأة لتعلن أنها "بن عليليّة" وأن بورقيبة لا يعني لها شيئا.

وكانت كتلة الدستوري الحر أحيت السبت 7 نوفمبر، ذكرى الانقلاب على الزعيم بورقيبة ، في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان المعتمدة سابقا في عهد بن علي في اطار يوم برلماني لكتلة الحزب.

ودخلت عبير موسى قاعة الجلسات بطريقة فولكلورية وأعلنت افتتاح الاجتماع على أنغام النشيد الوطني.


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