تصفيات كأس إفريقيا... اليوم ينطلق تربص المنتخب الوطني وبن عزيزة يعوّض هنيد

باب نات -

يستهلّ اليوم المنتخب الوطني للأكابر تحضيراته للمقابلتين ضد منتخب تنزانيا ضمن المجموعة العاشرة لحساب تصفيات كأس إفريقيا الكاميرون 2021 حيث ستدور المقابلة الأولى يوم الجمعة القادم لحساب الجولة الثالثة انطلاقا من الساعة الثامنة مساء بملعب حمادي العقربي برادس.وتدور المقابلة الثانية لحساب الجولة الرابعة، يوم 17 نوفمبر في دارس السلام انطلاقا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس.وأجري المنتخب الوطني الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، حصّة تدريبية أولى احتضنها الملعب الأولمبي بالمنزه.ووفق بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم , وجّه المدرب الوطني منذر الكبيّر الدعوة إلى مدافع النجم الساحلي صدّام بن عزيزة الذي سيعوّض نسيم هنيد بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.