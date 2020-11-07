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عبير موسي تحي ذكرى الانقلاب على الزعيم بورقيبة في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان المعتمدة في عهد بن علي

Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 12:58 قراءة: 0 د, 25 ث
باب نات - أحيت السبت 7 نوفمبر، كتلة الدستوري الحر ذكرى الانقلاب على الزعيم بورقيبة، في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان المعتمدة سابقا في عهد بن علي في اطار يوم برلماني لكتلة الحزب.

ودخلت عبير موسى قاعة الجلسات بطريقة فولكلورية وأعلنت افتتاح الاجتماع على أنغام النشيد الوطني.


من جانبه استنكر النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف السماح لمن وصفها الكلوشارة بتنظيم احتفال حزبي استفزازي في مقر السيادة بذكر الانقلاب على بورقيبة داعيا من سمح بذلك الي الاستقالة.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214607

RESA67  (France)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 13h 13m |           
Hhhh. Il se prend pour qui ce Merkhouf. Le cow-boy du parlement???



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