مسألة الهجرة غير النظامية، وسبل معالجتها محور مكالمة هاتفية بين قيس سعيّد ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي

باب نات -

تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر الأربعاء 04 نوفمبر 2020 مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي.وتناولت هذه المكالمة جملة من المواضيع أهمها العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على مزيد دعمها في كافة المجالات. كما تم التطرق إلى الحوار الليبي الليبي الذي ستحتضنه تونس بداية الأسبوع القادم. وقد عبّر رئيس مجلس الوزراء الإيطالي عن دعمه وتمنياته بالنجاح لهذا الحوار.وذكّر رئيس الجمهورية بأنّ الحل لا يمكن أن يكون إلّا من الليبيين أنفسهم وهو ما عمل على تحقيقه منذ حوالي سنة. وبيّن أنّ الاستقرار والأمن في ليبيا ينعكس بصفة إيجابية على المنطقة كلها .ومن جهة أخرى تمّ التعرّض مطولا إلى مسألة الهجرة غير النظامية، وسبل معالجتها. وقد أكّد رئيس الدولة في هذا الإطار عن سعيه إلى وضع حدّ لهذه الظاهرة. وذكّر بزيارته إلى كل من صفاقس والمهدية التي كان لها الأثر الإيجابي في الحدّ من تدفق المهاجرين. وأكّد أنّ هذه العملية معقدة ويجب معالجة أسبابها لا التوقف فقط عند نتائجها.وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي من جانبه الصعوبات التي تجدها إيطاليا في احتواء المهاجرين غير النظاميين وخاصة في ظل جائحة كورونا.وأكّد رئيس الجمهورية على أنّ الحلّ يمكن أن يكون ثنائيا ولكن يمكن أيضا أن يكون متعدّد الأطراف لأنّ تونس تواجه بدورها عديد المشاكل المتعلقة بهذه الظاهرة، مشددا على أنّ الحلول الأمنية غير قادرة على حلّ مشكلة الهجرة غير النظامية، ما لم تتمّ معالجة أسبابها وخاصّة منها الاقتصادية والاجتماعية.