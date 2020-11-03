درّة زرّوق في أول تصريح لها بعد زواجها: كل انسان حرّ في حياته الشخصية وفي اختياراته...

توجّهت الثلاثاء 3 نوفمبر، الممثلة درة زروق بالشكر لكل من تقدّم لها بالتهاني على اثر زواجها الاثنين 2 نوفمبر، من رجل الأعمال المصري هاني سعد.وخلافا لما تداولته عديد المواقع نفت درّة زرّوق في تصريح لاذاعة موزاييك، أنها الزوجة الثانية لهاني سعد مؤكّدة أن رجل الأعمال المصري هو رجل مطلّق.وشدّدت درّة زروق أنه وفي جميع الحالات كل انسان حرّ في حياته الشخصية وفي اختياراته داعية من ينشر الاشاعات حول حياتها الخاصة الي التوقّف عن ذلك.