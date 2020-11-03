   Abdelhalim Hafed - موعود  

درّة زرّوق في أول تصريح لها بعد زواجها: كل انسان حرّ في حياته الشخصية وفي اختياراته...

Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 10:22 قراءة: 0 د, 25 ث
توجّهت الثلاثاء 3 نوفمبر، الممثلة درة زروق بالشكر لكل من تقدّم لها بالتهاني على اثر زواجها الاثنين 2 نوفمبر، من رجل الأعمال المصري هاني سعد.

وخلافا لما تداولته عديد المواقع نفت درّة زرّوق في تصريح لاذاعة موزاييك، أنها الزوجة الثانية لهاني سعد مؤكّدة أن رجل الأعمال المصري هو رجل مطلّق.


وشدّدت درّة زروق أنه وفي جميع الحالات كل انسان حرّ في حياته الشخصية وفي اختياراته داعية من ينشر الاشاعات حول حياتها الخاصة الي التوقّف عن ذلك.



Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 214311

Kerker  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 14h 00m |           
Babnet soyez à la hauteur de la liberté d'expression; autrement comment prendre contact direct téléphonique avec la direction? personne ne répond au numéro fixe du site!!!!

Keyser3050  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 13h 57m |           
Babnet soyez à la hauteur de la liberté d'expression; autrement comment prendre contact direct téléphonique avec la direction?

Keyser3050  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 13h 54m |           

Sarramba  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 13h 11m |           
حسب القانون الوضعي لهاذه البلاد، من المفروض تُوقّف وتُحاكم ؟؟؟

Amor2  (Switzerland)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 11h 55m |           
الزواج الذي يجمع الفن بالمال هو بمثابة زواج المتعة عند الشيعة لتقنين الزنا.. فانتظروا الطلاق العاجل.. هذا ان لم تقتل كحالة المرحومة ذكرى محمد إن أفلس زوجها..
ربي يهني ...

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 11h 46m |           
بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير



En continu

Toutes les news
.
.

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 | 17 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:22 14:58 12:10 06:45 05:17
20°
 25° % 77 :الرطــوبة
تونــس 17°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
25°-1724°-1725°-1723°-1724°-16
  • Avoirs en devises
    21133,1

  • (3 nov)
  • Jours d'importation
    143
  •              1 € = 3,23038 DT        1$ =2,77735 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 nov)   595,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة