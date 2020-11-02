   Abdelhalim Hafed - موعود  

درة زروق تدخل القفص الذهبي في مصر

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 18:58 قراءة: 0 د, 35 ث
أعلنت الاثنين 2 نوفمبر، الممثلة درة زروق عن زواجها من رجل الأعمال المصري هاني سعد ونشرت صورها رفقة زوجها وعلقت عليها قائلة "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان".

من هو هاني سعد عريس درة؟


وفقاً لما تداولته مواقع فنية، فإن هاني سعد، عريس درة، هو مهندس معماري ورجل أعمال مصري، يملك شركة Hany Saad innovations للتصميمات الداخلية والديكورات، والتي تعد واحدة من أهم الشركات في هذا المجال.

وقد بدأ سعد عمله في هذا المجال منذ عام 2003، حيث شارك في العديد من المشاريع الهامة، وتضم شركته أكثر من 500 موظفاً.


وعن حياته الشخصية، فقد تزوج هاني سعد سابقاً وأنجب طفلين، إلا أن تلك الزيجة لم تُكتب لها الاستمرار، وانتهت بالانفصال.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214293

Fessi425  ()  |Lundi 02 Novembre 2020 à 21h 54m |           
بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير



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