درة زروق تدخل القفص الذهبي في مصر

من هو هاني سعد عريس درة؟

أعلنت الاثنين 2 نوفمبر، الممثلة درة زروق عن زواجها من رجل الأعمال المصري هاني سعد ونشرت صورها رفقة زوجها وعلقت عليها قائلة "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان".وفقاً لما تداولته مواقع فنية، فإن هاني سعد، عريس درة، هو مهندس معماري ورجل أعمال مصري، يملك شركة Hany Saad innovations للتصميمات الداخلية والديكورات، والتي تعد واحدة من أهم الشركات في هذا المجال.وقد بدأ سعد عمله في هذا المجال منذ عام 2003، حيث شارك في العديد من المشاريع الهامة، وتضم شركته أكثر من 500 موظفاً.وعن حياته الشخصية، فقد تزوج هاني سعد سابقاً وأنجب طفلين، إلا أن تلك الزيجة لم تُكتب لها الاستمرار، وانتهت بالانفصال.