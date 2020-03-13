كورونا: الفخفاخ يتوجّه بكلمة للشعب التونسي مساء اليوم

Vendredi 13 Mars 2020



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باب نات

- أعلنت رئاسة الحكومة صباح اليوم الجمعة 13 مارس 2020، أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ سيوجّه اليوم الجمعة 13 مارس على الساعة السابعة مساءً بكلمة إلى الشعب التونسي حول فيروس كورونا المستجد.ومن المنتظر أن يُعلن رئيس الحكومة جملة من الإجراءات غير المسبوقة تتعلق بالسفر إلى الوجهات المصنفة 'موبوءة' وبالأنشطة والفضاءات الرياضية والثقافية والدراسية، والتي ستشمل المحاضن.. إضافة إلى التجمعات بما في ذلك المساجد.وكانت وزارة الصحة أعلنت الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 13.وقالت المديرة العامة للمركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، "أنجزنا اليوم 72 تحليلا مخبريا، أثبت إصابة 6 حالات بفيروس كورونا الجديد، ليصبح العدد الجملي 13 حالة".وأضافت بن علية، أن "4 حالات من الإصابات الجديدة أصيبت بالعدوى من حالات سجلناها سابقا، وحالتين قادمتين من فرنسا".وأوضحت أن "حالتين خطيرتين بمستشفى في ولاية سوسة وضعهما مستقر، نافية تسجيل أي حالة وفاة إلى الآن".وتابعت بن علية، أن 2200 من العائدين من المناطق الموبوءة يخضعون للجحر الصحي الذاتي، وأن جميع المخالطين لحالات مؤكدة يقع التقصي حولهم من قبل مصالح الوزارة.ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.