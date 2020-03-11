المكي: لم اصرح اننا استنفدنا الخط المرصود لمواجهة كورونا

Mercredi 11 Mars 2020
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باب نات - نفى وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية ما تم تداوله في وسائل الاعلام من ان الميزانية لا تكفي لمواجهة فيروس كورونا.
وكتب المكي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
" يهمني ان أوضح للرأي العام أنني لم أصرح أبدا خلال الحوار في البرلمان مع لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية "أننا استنفذنا الخط المالي المرصود لمواجهة مرض الكورونا"
الحكومة ترصد 12 مليون دينار لوزارة الصحة
يذكر أن الحكومة رصدت تمويلات لفائدة وزارة الصحة بقيمة 12 مليون دينار في إطار خطة تهدف الى مجابهة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية.
وأفادت بن علية في تصريح لـوكالة تونس للأنباء على هامش تنظيم ندوة صحفية بمقر الوزارة، أنه تم الى غاية الآن انفاق 4 مليون دينار من قبل الوزارة في اطار تنفيذ هذه الخطة، مبينة، أنه تم تخصيص هذه التمويلات لاقتناء مستلزمات طبية وتوفير الاحتياجات الصحية لمواجهة الفيروس.
باب نات - نفى وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية ما تم تداوله في وسائل الاعلام من ان الميزانية لا تكفي لمواجهة فيروس كورونا.
وكتب المكي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
" يهمني ان أوضح للرأي العام أنني لم أصرح أبدا خلال الحوار في البرلمان مع لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية "أننا استنفذنا الخط المالي المرصود لمواجهة مرض الكورونا"
فالرجاء الدقة في النقل."
الحكومة ترصد 12 مليون دينار لوزارة الصحة
يذكر أن الحكومة رصدت تمويلات لفائدة وزارة الصحة بقيمة 12 مليون دينار في إطار خطة تهدف الى مجابهة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية.
وأفادت بن علية في تصريح لـوكالة تونس للأنباء على هامش تنظيم ندوة صحفية بمقر الوزارة، أنه تم الى غاية الآن انفاق 4 مليون دينار من قبل الوزارة في اطار تنفيذ هذه الخطة، مبينة، أنه تم تخصيص هذه التمويلات لاقتناء مستلزمات طبية وتوفير الاحتياجات الصحية لمواجهة الفيروس.
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