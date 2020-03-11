فيصل القاسم في رسالة لقيس سعيد :شعاراتك القومجية لم تقتل يوما ذبابة ،و لغتك الإنشائية لا تطعم خبزا

Mercredi 11 Mars 2020
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باب نات - طارق عمراني - نشر الإعلامي السوري في قناة الجزيرة ،فيصل القاسم تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغّر تويتر ،إنتقد فيها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ،فيما اعتبرها رسالة "الى الرئيس التونسي" و دعا القاسم سعيد إلى تجنب ما أسماها "الشعارات القومجية الرنانة" التي "لم تقتل يوما ذبابة" ،و أضاف القاسم بأن الأولوية في تونس داخلية بالدفاع عن المسحوقين معتبرا ان لغة الرئيس التونسي "إنشائية لا تطعم خبزا"
و هذا نص التغريدة
رسالة إلى الرئيس التونسي:
باب نات - طارق عمراني - نشر الإعلامي السوري في قناة الجزيرة ،فيصل القاسم تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغّر تويتر ،إنتقد فيها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ،فيما اعتبرها رسالة "الى الرئيس التونسي" و دعا القاسم سعيد إلى تجنب ما أسماها "الشعارات القومجية الرنانة" التي "لم تقتل يوما ذبابة" ،و أضاف القاسم بأن الأولوية في تونس داخلية بالدفاع عن المسحوقين معتبرا ان لغة الرئيس التونسي "إنشائية لا تطعم خبزا"
و هذا نص التغريدة
رسالة إلى الرئيس التونسي:
اذهب وأصلح حال تونس،فهي تعاني كثيراً في كل المجالات وخاصة الاقتصادي، واتركنا من شعاراتك القومجية الرنانة الطنانة التي لم تقتل يوماً ذبابة...قبل أن تدافع عن نظام الأسد والقدس اذهب ودافع عن المسحوقين في تونس: بالمناسبة لغتك العربية الإنشائية لا تُطعم خبزا
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