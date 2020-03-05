سويسرا تعرب عن استعدادها تمويل عدد من المشاريع للرفع من مؤهلات طالبي الشغل التونسيين بسويسرا

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - استقبل وزير الشؤون الخارجية، نور الدين الريّ اليوم الخميس 5 مارس 2020، بمقر الوزارة Vincenzo Mascioli، السفير مدير التعاون الدولي بكتابة الدولة السويسرية للهجرة، الذي يرأس الوفد السويسري المشارك في أشغال الدورة العاشرة للجنة متابعة الشراكة التونسية السويسرية في مجال الهجرة. وجرت المحادثة بحضور M. Etienne THEVOS، سفير سويسرا بتونس.
وكانت المحادثة مناسبة لإبراز أهمية التجربة التونسية السويسرية في مجال الهجرة والمرتكزة على دعم المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان مع إيلاء أهمية خاصة للمساهمة في تشغيل الشباب التونسي، حيث جدد الجانب السويسري استعداده لاعتماد وتمويل عدد من المشاريع المشتركة وخاصة منها المشاريع الهادفة للرفع من مؤهلات طالبي الشغل التونسيين بسويسرا.
يذكر أن الشراكة التونسية السويسرية في مجال الهجرة ترتكز على ثلاث اتفاقيات تم توقيعها بين البلدين بتاريخ 11 جوان 2012، وهي: اتفاق التعاون في مجال الهجرة وبروتوكول تفاهم حول إرساء شراكة في مجال الهجرة واتفاق حول تبادل الشبان المهنيين، تم التفاوض بشأنها في حزمة واحدة، وتعكس حرص تونس على تبني مقاربة شاملة للهجرة.
باب نات - استقبل وزير الشؤون الخارجية، نور الدين الريّ اليوم الخميس 5 مارس 2020، بمقر الوزارة Vincenzo Mascioli، السفير مدير التعاون الدولي بكتابة الدولة السويسرية للهجرة، الذي يرأس الوفد السويسري المشارك في أشغال الدورة العاشرة للجنة متابعة الشراكة التونسية السويسرية في مجال الهجرة. وجرت المحادثة بحضور M. Etienne THEVOS، سفير سويسرا بتونس.
وكانت المحادثة مناسبة لإبراز أهمية التجربة التونسية السويسرية في مجال الهجرة والمرتكزة على دعم المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان مع إيلاء أهمية خاصة للمساهمة في تشغيل الشباب التونسي، حيث جدد الجانب السويسري استعداده لاعتماد وتمويل عدد من المشاريع المشتركة وخاصة منها المشاريع الهادفة للرفع من مؤهلات طالبي الشغل التونسيين بسويسرا.
يذكر أن الشراكة التونسية السويسرية في مجال الهجرة ترتكز على ثلاث اتفاقيات تم توقيعها بين البلدين بتاريخ 11 جوان 2012، وهي: اتفاق التعاون في مجال الهجرة وبروتوكول تفاهم حول إرساء شراكة في مجال الهجرة واتفاق حول تبادل الشبان المهنيين، تم التفاوض بشأنها في حزمة واحدة، وتعكس حرص تونس على تبني مقاربة شاملة للهجرة.
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Par:karimyousef (France )
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