غازي الشواشي يزور الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة بمنوبة ويشدّد على تكثيف المعاينات الدورية للعقارات الفلاحية والسكنية التابعة لملك الدولة

Mercredi 04 Mars 2020
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باب نات - أدّى غازي الشواشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، صباح الاربعاء، زيارة تفقد إلى الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بمنوبة.
واطلع الوزير خلال هذه الزيارة على أبرز الملفات والاشكاليات العقارية المطروحة في الجهة، مؤكدا على ضرورة الإسراع في ايجاد الحلول العملية لهذه الإشكاليات، بما يسهم في توفير فرص الاستثمار من أجل التنمية في ولاية منوبة.
وشدّد الوزير على ضرورة تكثيف المعاينات خاصة على شركات الإحياء وعلى العقارات الدولية الفلاحية والسكنية التابعة لملك الدولة الخاص حتى لا يتم استغلالها عشوائيا دون أي وجه قانوني.
كما تم التطرق خلال الزيارة إلى مشاغل الموظفين صلب هذه الإدارة، حيث دعا الوزير كافة العاملين بها إلى مضاعفة نسق العمل بالنظر إلى حجم الملفات المتعهد بها من قبل الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة.
باب نات - أدّى غازي الشواشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، صباح الاربعاء، زيارة تفقد إلى الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بمنوبة.
واطلع الوزير خلال هذه الزيارة على أبرز الملفات والاشكاليات العقارية المطروحة في الجهة، مؤكدا على ضرورة الإسراع في ايجاد الحلول العملية لهذه الإشكاليات، بما يسهم في توفير فرص الاستثمار من أجل التنمية في ولاية منوبة.
وشدّد الوزير على ضرورة تكثيف المعاينات خاصة على شركات الإحياء وعلى العقارات الدولية الفلاحية والسكنية التابعة لملك الدولة الخاص حتى لا يتم استغلالها عشوائيا دون أي وجه قانوني.
كما تم التطرق خلال الزيارة إلى مشاغل الموظفين صلب هذه الإدارة، حيث دعا الوزير كافة العاملين بها إلى مضاعفة نسق العمل بالنظر إلى حجم الملفات المتعهد بها من قبل الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة.
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Par:essoltan (France )
Sur: حافظ قايد السبسي :والدي كان مستاء من الشاهد و هذا ما تفطّن له قبل وفاته بأيام و سأعود لتونس لكشف حقائق حول ملابسات الوفاة