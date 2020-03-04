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فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنوشي وهي تصرخ في أروقة مجلس النواب وتطلب لقاء معه

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
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باب نات - نشرت الأربعاء 4 مارس، إذاعة شمس أف أم فيديو تم التقاطها في أروقة مجلس النواب تزامنا مع الجلسة التي انطلقت صباح الأربعاء للنظر في عدد من مشاريع القوانين.

ويبدو أن عبير موسي لم تكتفي باثارة الفوضى داخل قبة مجلس النواب بل أثارتها حتى في أروقة المجلس من خلال ظهورها وهي تلاحق الغنوشي وتصرخ مطالبة بلقاء معه.


يذكر أن عبير موسي ومنذ جلسة الثلاثاء 3 مارس أثارت غضب عديد النواب الذين اتهموها بالسعي لترذيل مجلس النواب وطالبوا بتنقيح النظام الداخلي بما يسمح بطرد النائب الذي يخل بالنظام ويعطل أشغال البرلمان.



  
  
  

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4 de 4 commentaires pour l'article 199154

Bejaoui  (Germany)  |Mercredi 04 Mars 2020 à 16h 17m |           
هناك قانون في المجلس ويجب تطبيقه بحواذفره .....هذه الفوضى لن تليق بالمجلس وكل من يتهجم أو لا يحترم المجلس فيطرد فورا. البلاد محتاجة إلى الأكفاء للنهوض بها من الغرق و لا لأشباح مريضة الله يشفيها.

Volcano  (France)  |Mercredi 04 Mars 2020 à 15h 19m |           
شكرا لمن انتخب هذه الكوارث

Malek07  (Tunisia)  |Mercredi 04 Mars 2020 à 15h 15m |           
عبير تخلص عالتعرعير : العرعور ب2000أورو... والهدف تعطيل المسار و دفع البلاد للفوضى و المواطن لليأس من السياسيين

Tuttifrutti  (Singapore)  |Mercredi 04 Mars 2020 à 15h 12m |           
ملا مهبولة لازمها حجر صحي



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