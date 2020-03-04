فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنوشي وهي تصرخ في أروقة مجلس النواب وتطلب لقاء معه

Mercredi 04 Mars 2020



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باب نات

- نشرت الأربعاء 4 مارس، إذاعة شمس أف أم فيديو تم التقاطها في أروقة مجلس النواب تزامنا مع الجلسة التي انطلقت صباح الأربعاء للنظر في عدد من مشاريع القوانين.ويبدو أن عبير موسي لم تكتفي باثارة الفوضى داخل قبة مجلس النواب بل أثارتها حتى في أروقة المجلس من خلال ظهورها وهي تلاحق الغنوشي وتصرخ مطالبة بلقاء معه.يذكر أن عبير موسي ومنذ جلسة الثلاثاء 3 مارس أثارت غضب عديد النواب الذين اتهموها بالسعي لترذيل مجلس النواب وطالبوا بتنقيح النظام الداخلي بما يسمح بطرد النائب الذي يخل بالنظام ويعطل أشغال البرلمان.