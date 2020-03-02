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إعلان إوّل إصابة بفيروس كورونا في تونس

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
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الأناضول -تونس/ عادل الثابتي/ -

مواطن عائد من إيطاليا وفق وزير الصحة عبد اللطيف المكي



أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" بالبلاد.

وقال المكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة تونس، إن تونسيا (40 عاما) مقيما في إيطاليا عاد إلى البلاد الأربعاء الماضي، دون أن تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.

وأضاف المكي أن "المريض ظهرت عليه الأعراض، السبت، ليخضع للتحليل، فتم اكتشاف إصابته بالفيروس.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 66 دولة، بينها 11 دول عربية هي الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر، قطر، الأردن وتونس.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.


  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 199012

RIADH  (France)  |Lundi 02 Mars 2020 à 17h 10m |           
Q’allah nous préserve et préserve notre pays.

Wahabi  (Tunisia)  |Lundi 02 Mars 2020 à 16h 33m |           
كما هو متوقع. بالله إيطاليا تغلي بالفيروس هذا و هوما نهار كامل داخلين علينا. ياخي مازلنا ما سكرناش الخطوط معا ايطاليا ؟ يا ولادي مع احترامي للتوانسة الي يحبو يروحو، ماهو نأجلولهم رحلة العودة شهر ولا شهرين لين تتوضح الأمور. توة ولو يحبوها تونس؟ يا مسؤولين بالله شوية لوجيك : بلاد معبية بالكورونا كيما إيطاليا، نسكرو الرحلات الغير مهمة شوية يعيشكم.



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