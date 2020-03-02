Lundi 02 Mars 2020
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الأناضول -تونس/ عادل الثابتي/ -
مواطن عائد من إيطاليا وفق وزير الصحة عبد اللطيف المكي
أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" بالبلاد.
وقال المكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة تونس، إن تونسيا (40 عاما) مقيما في إيطاليا عاد إلى البلاد الأربعاء الماضي، دون أن تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.
وأضاف المكي أن "المريض ظهرت عليه الأعراض، السبت، ليخضع للتحليل، فتم اكتشاف إصابته بالفيروس.
وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 66 دولة، بينها 11 دول عربية هي الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر، قطر، الأردن وتونس.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
الأناضول -تونس/ عادل الثابتي/ -
مواطن عائد من إيطاليا وفق وزير الصحة عبد اللطيف المكي
أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" بالبلاد.
وقال المكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة تونس، إن تونسيا (40 عاما) مقيما في إيطاليا عاد إلى البلاد الأربعاء الماضي، دون أن تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.
وأضاف المكي أن "المريض ظهرت عليه الأعراض، السبت، ليخضع للتحليل، فتم اكتشاف إصابته بالفيروس.
وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 66 دولة، بينها 11 دول عربية هي الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر، قطر، الأردن وتونس.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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Par:RIADH (France )
Sur: إعلان إوّل إصابة بفيروس كورونا في تونس