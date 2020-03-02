في لقائه بوزير الداخلية الفلسطيني... سعيّد يؤكّد على أهميّة صمود الشعب الفلسطيني لمواجهة الآلة الاستعمارية

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الاثنين 02 مارس 2020 بقصر قرطاج رئيس الوزراء، وزير الداخلية الفلسطيني محمّد اشتية الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى.وذكّر رئيس الدولة بالمواقف المبدئية الثابتة الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وشدّد على أنّ تونس تقبل ما يقبل به الجانب الفلسطيني وترفض ما يرفضه.وأكّد على أهميّة صمود الشعب الفلسطيني لمواجهة الآلة الاستعمارية الإسرائيلية من خلال تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشدّدا على ضرورة أن تظلّ القضيّة الفلسطينية في دائرة الاهتمام الدولي.وتمّ التأكيد خلال اللقاء على عراقة ومتانة العلاقات الثنائية بين الجانبين التونسي والفلسطيني والاستعداد المشترك لرفع مستوى التعاون بين البلدين خاصّة في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أطلع محمد اشتية رئيس الدولة على الخطوات التي تعتزم السلطة الفلسطينية القيام بها لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال حشد الدعم العربي والدولي لتنظيم مؤتمر دولي للسلام لحلّ القضية الفلسطينية، طالما أنّ المفاوضات الثنائية لم تساعد على التوصّل إلى حلّ، مضيفا أنّ هذا المؤتمر سيرتكز على قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بفلسطين.ومثّل اللقاء مناسبة قدّم فيها رئيس الوزراء، وزير الداخلية الفلسطيني التهاني لرئيس الدولة بنجاح تجربة تونس الديمقراطية، وحصول الحكومة على ثقة البرلمان، وأعرب عن يقينه بقدرة تونس على مواجهة كلّ التحديات التي تواجهها، ومجدّدا استعداد الجانب الفلسطيني للتعاون مع تونس على جميع الأصعدة.