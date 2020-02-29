رابطة جمعيات التونسيين بإيطاليا تستنكر ما ورد في ''الحقائق الأربعة''

Samedi 29 Février 2020



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باب نات

بلاغ للرأي العام حول برنامج "الحقائق الأربعة"



إيطاليا في 29 فيفري 2020



على اثر بث برنامج "الحقائق الأربعة" على قناة الحوار التونسي بتاريخ 28-02-2020 والذي تضمن تقريرا متعلقا بالجالية التونسية في ايطاليا يهم المكتب التنفيذي لرابطة جمعيات التونسيين في ايطاليا التعبير عن مايلي:

1 – استنكاره لنقل صورة مشوهة ومغلوطة عن واقع الجالية التونسية المقيمة بايطاليا والتي قدمها التقرير على أنها جالية متورطة في قضايا الاتجار بالمخدرات وما لذلك من انعكاسات سلبية على نظرة الجانب الايطالي للتونسيين في ايطاليا خاصة في ظل تصاعد اليمين المتطرف بقيادة رابطة الشمال.

2- ينتقد بشدة عدم احترافية ونزاهة التقرير المصور عن الجالية وتهميشه للجانب المشرق للجالية عبر استبعاد صوت الكفاءات من عمال وأطباء ومهندسين وطلبة ورجال أعمال وجمعيات المجتمع المدني التونسي الناشط على تراب الدولة الايطالية.

3- يعتبر أن التقرير يفتقد لأبسط مقومات العمل الصحفي لعدم اعتماده لاحصائيات علمية ولم يستأنس بموقف ممثلين البعثة الديبلوماسية في دولة الاقامة والذي يعد من أوكل مهامهم الحماية الجسدية للتونيسسن المقيمين في ايطاليا خاصة في علاقة بحالة الوفاة المسترابة التي تعرض لها التقرير وهو ما يؤكد سوء نية الفريق المعد للبرنامج لما في ذلك من احراج للبعثة الديبلوماسية وعلى رأسها سفارة تونس بروما.

4- يهيب بكل جمعيات المجتمع المدني التونسي الناشط في ايطاليا لمزيد العمل والوحدة لتوحيد المواقف لتفادي الوقوع في فخ الاتجار بآلام شعبنا المقيم في ايطاليا و بقية دول العالم.

5- يتوجه المكتب التنفيذي لرابطة جمعيات التونسيين في ايطاليا الى ادارة قناة الحوار بطلب حق الرد لتوضيح الصورة للرأي العام.

6- تحتفظ الرابطة، بالتنسيق مع مختلف الجمعيات التونسية في ايطاليا، بالإلتجاء الى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتقرر ما تراه صالحا بما يحفظ كرامة الجالية التونسية في ايطاليا.

رابطة جمعيات التونسيين بإيطاليا

المكتب التنفيذي (رضا المشرقي)

- عبرت رابطة جمعيات التونسيين بايطاليا عن غضبها مما ورد في برنامج الحقائق الأربعة ليوم 28 فيفري2020 على قناة الحوار التونسي و اعتبرت في بيان أصدرته ان البرنامج يشوه صورة التونسيين المقيمين في ايطاليا و يعتبرهم مجرمين يتاجرون قي المخدرات خاصة في ظل تصاعد اليمين المتطرف بقيادة رابطة الشمال ، و هذا نص البيان :