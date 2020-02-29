في موكب تسلّم محمد الحامي لمهامه: حالة من الحزن والاحباط تُصيب عددا من إطارات وزارة التربية

Samedi 29 Février 2020
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باب نات - تسلم الجمعة 28 فيفري، القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي، مهامه بصفة رسمية كوزير للتربية من الوزير المتخلي حاتم بن سالم وسط حضور إطارات الوزارة.
وقد أثارت صور حفل تسليم المهام عديد التفاعلات الساخرة بسبب ظهور عدد من إطارات وزارة التربية في حالة حزن واحباط غير مبررة وغير مفهومة حولت حفل تسليم المهام الي موكب عزاء حسب تعبير نشطاء الفايسبوك.
باب نات - تسلم الجمعة 28 فيفري، القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي، مهامه بصفة رسمية كوزير للتربية من الوزير المتخلي حاتم بن سالم وسط حضور إطارات الوزارة.
وقد أثارت صور حفل تسليم المهام عديد التفاعلات الساخرة بسبب ظهور عدد من إطارات وزارة التربية في حالة حزن واحباط غير مبررة وغير مفهومة حولت حفل تسليم المهام الي موكب عزاء حسب تعبير نشطاء الفايسبوك.
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