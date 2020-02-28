سليم العزابي يتسلم مهامه على رأس وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

Vendredi 28 Février 2020



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باب نات

- انتظم بعد ظهر اليوم موكب استلم خلاله محمد سليم العزابي مهامه على رأس وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلفا لرضا شلغوم الوزير بالنيابة وذلك بحضور إطارات وأعوان الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.كما حضر الموكب، رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول وعدد من رؤساء الغرف الاقتصادية المشتركة.وأعرب رضا شلغوم بالمناسبة، عن شكره لكافة الإطارات والأعوان على ما أبدوه من تعاون وما بذلوه من جهود جادة بروح عالية من المسؤولية في تسيير دواليب الوزارة وعملها خلال الفترة المنقضية، داعيا الجميع إلى مضاعفة هذه الجهود بما يساعد على تحقيق أهداف المرحلة القادمة.من جانبه أكد محمد سليم العزابي على أهمية دور الوزارة في إنجاح السياسات والبرامج التنموية سواء على مستوى دفع الاستثمار أو على مستوى تعزيز التعاون مع شركاء تونس خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرامج والمشاريع وتعبئة الموارد الضرورية للفترة القادمة في إطار الأولويات الوطنية، مشيرا في نفس السياق إلى أهمية وضرورة وضع رؤية لتونس للسنوات القادمة ترتكز بالخصوص على دفع الاستثمار، الوطني والخارجي، بإعتباره من أبرز محركات النمو الاقتصادي وخلق الثروة وذلك عبر العمل على مواصلة تحسين مناخه خاصة على المستوى القانوني والمؤسساتي وتطوير خطط وآليات الترويج ورقمنة الخدمات ذات العلاقة، بما يمكن من المساهمة في مجابهة الصعوبات القائمة وتجاوزها تدريجيا وخاصة منها تحسين ظروف العيش ودفع التنمية بالجهات الأقل نموا.وأعرب الوزير عن حرصه لتوفير المناخات الملائمة للعمل مع الجميع في إطار الفريق الواحد المتضامن خدمة للمصلحة العليا للبلاد.