التلفزة التونسية تضع خطة إتصالية لمتابعة كل المستجدات الخاصة بفيروس كورونا

Vendredi 28 Février 2020



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باب نات

- أمام انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من مناطق العالم وأمام كثرة المعلومات حوله وتفاديا لكل عدوى ممكنة ولغط بخصوص هذا الفيروس شرعت التلفزة التونسية بقناتيها الوطنية الأولى والوطنية الثانية في وضع خطة إتصالية للتوعية بمخاطر هذا الفيروس بعد أن تكونت خلية أزمة وتنسيق بين التلفزة التونسية و وزارة الصحة العمومية.ووفق بلاغ للتلفزة انطلقت القناة ابتداءا من يوم أمس الخميس 27 فيفري في بث نشرات وومضات وقائية ضد هذا الفيروس بصفة مكثفة كامل اليوم.وتقدم التلفزة التونسية في هذه الومضات نصائح للترصد والتوقي من هذا المرض وتعطي وسائل الوقاية منه كما تحاول إرشاد المواطنين وخاصة منهم كبار السن والأطفال لكيفية التوقي من هذا الوباء وتفاديه عن طريق معلومات بسيطة وسهلة.كما ستشرع عبر برامجها المختلفة في استضافة أخصائيي الصحة العمومية للتوعية وتقديم النصائح الوقائية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العمومية.وتجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا هو التهاب تنفسي حاد يحدث ارتفاعا في درجة حرارة الجسم واختلافه عن الفيروسات الأخرى انه يفرز صعوبة حادة في التنفس .وفي هذه التغطية المتواصلة تقدم التلفزة التونسية بالتعاون مع وزارة الصحة الإحتياطات اللازمة للتوقي من هذا المرض وتضع أرقام هواتف يمكن الاتصال بها في حال تسجيل بعض من هذه العوارض.